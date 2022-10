Der Präsident des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW), Marcel Fratzscher, warnt davor, die Debatte um Hilfspakete zur Abfederung der Energiekrise für Wahlkampfzwecke zu missbrauchen. So sei beispielsweise die Kritik einiger Bundesländer wegen einer mutmaßlich zu geringen Beteiligung des Bundes nicht gerechtfertigt, sagte Fratzscher im SWR: "Zu sagen, der Bund bestelle, aber zahle nicht, stimmt nicht, denn die Bundesregierung hat knapp 200 Milliarden Euro für weitere Hilfsmaßnahmen zur Verfügung gestellt, und im dritten Entlastungspaket trägt der Bund auch den größten Teil. Was ich für katastrophal halte, ist, dass man hier politischen Wahlkampf anzettelt, statt sich zu fragen, was im Sinne der Menschen ist.“

Fratzscher hält es zudem für richtig, die Schuldenbremse zu lockern, denn das, was jetzt an Schulden gemacht werde, seien in jeder Hinsicht "gute Schulden“. Sie stärkten die Wirtschaft sowohl kurzfristig als auch mittelfristig, so Fratzscher. Mit Blick auf die EU-Kritik an den Wirtschaftshilfen sagte Fratzscher, die Vorwürfe seien nachvollziehbar, da deutsche Firmen auf diese Weise tatsächlich einen Wettbewerbsvorteil bekämen. Statt die Hilfen zu streichen, müsse die Bundesregierung finanziell schwächere EU-Länder unterstützen, so der DIW-Präsident. mehr...