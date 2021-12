BUND BW würde Atommüll-Endlager im Land unter Umständen akzeptieren

Die Umweltschutzorganisation BUND in Baden-Württemberg ist nach eigenen Angaben unter Umständen dazu bereit, ein Atommüll-Endlager in Baden-Württemberg zu akzeptieren. "Wir als BUND bundesweit bekennen uns dazu, dass der Atommüll irgendwohin muss", sagte die BUND-Landesvorsitzende Sylvia Pilarsky-Grosch im SWR2 Tagesgespräch. Das Motto "Not in my backyard" lehne der BUND ab. Mit dieser Formulierung wird das Phänomen bezeichnet, dass Menschen die Folgen gesellschaftlicher Veränderungen teilweise nicht in ihrer eigenen Umgebung akzeptieren wollen.

Wichtig sei, dass die bundesweite Suche nach einem Endlager in einem wissenschaftlichen und transparenten Verfahren mit Bürgerbeteiligung stattfinde, sagte Pilarsky-Grosch weiter. Zu der Frage, ob der BUND

Baden-Württemberg bei der Entscheidung für ein baden-württembergisches Endlager protestieren würde, sagte sie: "Wenn der Suchprozess vernünftig gelaufen ist und wir der Meinung sind, bundesweit betrachtet ist es tatsächlich der bestgeeignete Standort, gehen wir nicht auf die Straße".

Einschränkend fügte sie hinzu: "Das Problem ist, dass im Moment die Endlagersuche nicht gut läuft. Und insofern kann ich ja auch keine Garantien für unsere dann betroffenen Ortsgruppen übernehmen."

Bisher ist geplant, dass die letzten deutschen Atommeiler Ende 2022 abgeschaltet werden. Eine Verlängerung der Laufzeit lehnt der BUND ab. Auch der Klimaschutz sei dafür kein gutes Argument, sagte die baden-württembergische Landesvorsitzende: "Denn damit werden auch die Gefahren der Atomkraftwerke und die Hürden, die ja den nachfolgenden

Generationen in Form des Atommülls hinterlassen werden, aus

unserer Sicht einfach kleingeredet."

Außerdem würde der BUND Baden-Württemberg nicht akzeptieren, falls sich Frankreich zum Neubau von Atommeilern nahe der deutschen Grenze entscheiden würde. Es sei zudem ein Problem, dass im Nachbarland zahlreiche neue Betriebe geplant sind. Frankreich wolle darüber hinaus

erreichen, dass Kernkraftwerke von entsprechenden Regelungen

auf EU-Ebene begünstigt würden, kritisierte die BUND-Landesvorsitzende. Das Land übe bei diesem Thema einen großen Einfluss aus.