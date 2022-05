Bürger wollen stärker in die Politik der Europäischen Union eingebunden werden

Bei Mönchen und Nonnen denken die meisten an katholische Klöster. Doch es gibt in Deutschland auch evangelische. In einigen leben Protestanten als geistliche Gemeinschaft zusammen, beten viermal am Tag und tragen ein Ordensgewand. In anderen treffen sich Menschen, die außerhalb des Klosters leben, um sich spirituell und persönlich auszutauschen. Zudem gibt es Klosterorte, die zu evangelischen Schulen oder Einkehrhäusern wurden. Doch wie passen evangelische Lebensgemeinschaften und Luthers Kritik an Klöstern zusammen? Und was unterscheidet ein evangelisches von einem katholischen Kloster? mehr...