Der Friedensnobelpreis 2020 geht an das Welternährungsprogramm der Vereinten Nationen. Es werde für den beeindruckenden Kampf gegen den weltweiten Hunger ausgezeichnet, teilte das Norwegische Nobelkomitee am Freitag in Oslo mit. Dies gelte insbesondere während der Corona-Pandemie, die die Situation für Millionen Menschen gerade in Konfliktgebieten zusätzlich verschlimmert habe. mehr...