Seit rund 20 Jahren betreibt Karin Leicher das Cinexx-Kino in Hachenburg im Westerwald. Dort zeigt sie - außerhalb des Lockdowns - nicht nur kommerzielle Blockbuster, sondern auch anspruchsvolle Filme zu Rechtsextremismus, Gewalt an Frauen oder zum Klimaschutz. In der von männlichen Kollegen dominierten Branche hat sie sich inzwischen durchgesetzt und das kleine Filmtheater zu einem kulturellen Highlight gemacht. mehr...