„Inklusion ist im Prinzip nichts anderes als die Annahme und Bewältigung menschlicher Vielfalt“, sagt Raul Krauthausen im Gespräch mit SWR2. Deutschlands bekanntester Aktivist für Inklusion und Barrierefreiheit will dazu ermutigen, Begegnung auf Augenhöhe zu wagen und die eigene Diskriminierung zu reflektieren.

Viele Ausreden bei der Umsetzung von Inklusion

Frauke Oppenberg: Herr Krauthausen, welche Ausreden, dass Inklusion schwierig oder nicht möglich ist, hören Sie am häufigsten?

Raul Krauthausen: „Dafür bin ich nicht ausgebildet“, oder „Wir müssen erst die Barrieren in den Köpfen senken, bevor wir irgendeine Maßnahme machen“. Und ich glaube, das sind alles Hinhalteargumente.

Was erwidern Sie darauf?

Ich sage zum Beispiel, dass Eltern behinderter Kinder oder behinderte Menschen selbst auch nicht vorher ausgebildet waren und frage: Woher kommt eigentlich diese Anmaßung und Anspruchshaltung, sich erst ausbilden zu müssen, bevor man überhaupt sich mit dem Thema Vielfalt auseinandersetzt? Und Leuten, die sagen, „wir müssen erst die Barrieren in den Köpfen senken“, sag ich: Das ist genau andersrum.

Erwidern Sie immer etwas darauf? Oder sind sie manchmal auch müde?

Natürlich bin ich manchmal auch müde, Gerade bei Menschen mit Behinderung ist es ja – vielleicht im Vergleich zum Klimaaktivismus – anders, weil keinen Feierabend haben. Wir können nicht einfach um 18 Uhr die Stifte fallen lassen oder uns nicht mehr festkleben und sagen: Ab sofort bin ich wieder in Privatperson. Die Behinderung trage ich ja immer mit mir rum.

Sie sind ja ein sehr kämpferischer, aber auch ein – wie ich finde – sehr geduldiger Mensch. In Ihrem Buch schreiben Sie, dass das nicht immer so war. Sie hätten sich lange gesträubt, ihre Behinderung als Teil ihrer Identität anzunehmen, hatten sie also selbst Ableismus internalisiert?

Auf jeden Fall. Ich wollte anderen nie zur Last fallen. Ich habe immer dafür gesorgt, dass die Leute um mich herum gute Laune haben, indem ich teilweise dann auch Witze auf meine eigenen Kosten gemacht habe, um dann einfach anderen Menschen das Gefühl zu geben. Man kann auch über meine Behinderung mal lachen.

Das Problem ist: Wenn man das zu oft macht, dann legitimiert man letztendlich auch alle anderen, über die Behinderung anderer Menschen Witze zu machen. Und man übersieht dabei auch dass es eine permanente Selbstverletzung sein kann, und auch andere Menschen verletzten kann.

Wie Inklusion gelingen kann

Was meinen Sie, wenn Sie von Inklusion sprechen beziehungsweise in ihrem Buch schreiben?

Im Prinzip ist Inklusion nichts anderes als die Annahme und die Bewältigung von menschlicher Vielfalt, die uns alle mit einschließt. Auch nicht behinderte Menschen müssen lernen, dass es Menschen mit Behinderungen gibt. Sie müssen das aushalten, sie müssen das akzeptieren. Und es geht nicht darum, paternalistisch ein bisschen Platz zu machen und Dankbarkeit zu erwarten.

Und genauso gilt es aber auch für Menschen mit Behinderung zu lernen, dass nicht jeder nichtbehinderte Mensch automatisch der Gegner oder die Gegnerin sind, sondern dass wir nur gemeinsam vorankommen.

Und ganz oft höre ich dann so Aussagen wie: „Dafür bin ich nicht ausgebildet“, oder „Das mache ich nicht, dazu bin nicht verpflichtet“. Und ich dann denk dann: Hast Du überhaupt das Mandat zu entscheiden, ob behinderte Menschen mit dir im Bus sitzen oder mit deinem Kind die Klasse teilen? Wer bist du, dass Du sagst, dass das nicht erlaubt ist oder okay ist?

Inklusions-Defizit im Kulturbereich

Sie haben das Buch nicht alleine geschrieben, sondern auch Experten verschiedener Bereiche der Inklusion interviewt. Wie sind denn Menschen mit Behinderungen in der Kunst repräsentiert?

Leider viel zu wenig, und wenn, dann steht jetzt ganz dick obendrauf? Dann heißt es „inklusive Ausstellung“, „inklusives Festival“, „Festival für alle“ „Rollstuhl-Disco“ und so weiter. Aber Inklusion ist eben auch, dass wir das MoMA oder das Nationalmuseum besuchen, wo auch behinderte Kunst ausgestellt wird, ohne dass es extrem beworben wird unter dem „Label Inklusion“.

Wenn wir das immer so nennen, kommen auch nur die Leute, die bereits für dieses Thema sensibilisiert, und wir vermeiden und verhindern letztendlich auch das Überraschungsmoment. Inklusion wäre zum Beispiel, behinderte Künstler*innen neben nichtbehinderten Künstler*innen auszustellen, oder Schauspielerinnen mit und ohne Behinderung auf Bühne oder Leinwand, anstatt immer wieder Tom Schilling in einen Rollstuhl zu setzen.

Der Publikumsbereich im Theater ist ja häufig barrierefrei, aber auf und hinter der Bühne ist das nicht so, und auch an den Unis sind die Kultur-Studiengängen nicht barrierefrei.

Genau, und oft sind dann auch Erwartungen daran geknüpft wie etwa: "Du kannst nur Schauspiel studieren, wenn du auch Fechten und Ballett kannst“. Aber wenn Du im nur im Rollstuhl sitzt, dann ist Ballett schwierig oder mindestens anders, und das ist dann auch eine Art auch ein Ausschlusskriterium.

Ihr Buch ist erklärtermaßen ein Plädoyer, das dazu einlädt, sich mit dem eigenen Ableismus (Diskriminierung) auseinanderzusetzen. Was wäre gewonnen, wenn das jeder und jede täte?

Das wäre ein ganz, ganz großer Anfang: Wenn sie morgen ihr Kind in die Kita bringen, stellen Sie doch einfach die Frage, warum ihr Kind nicht die Gelegenheit hat, mit einem Kind mit Behinderung zusammen aufzuwachsen und zu spielen.

Oder wenn sie in der Redaktion sitzen, stellen Sie sich mal die Frage, warum so wenig Journalistinnen mit Behinderung in der Redaktion sind? Das führt dann auch dazu, dass Sie mir immer die gleichen Fragen stellen: „Wie weit sind wir denn mit der Inklusion, Herr Krauthausen, was muss man denn jetzt machen als Nichtbehinderter?“ Aber wenn jetzt behinderte Menschen in der Redaktion säßen, dann würden vielleicht auch andere Fragen gestellt.