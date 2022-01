Die berühmte Schrift „Die Grenzen des Wachstums“ des Club of Rome ist jetzt 50 Jahre alt. Woher kam der enorme Erfolg des Buches von Dennis L. Meadows? Kein anderes Buch war damals wissenschaftlich so gut begründet, so der Umwelthistoriker Franz-Josef Brüggemeier von der Universität Freiburg in SWR2.

Kaum jemand konnte damals die Komplexität dieser Rechnung nachvollziehen Der Mathematiker Meadows habe damals eine komplexe Computerrechnung präsentiert. „Das war neu“, so Brüggemeier, „und das war auch einer der wesentlichen Gründe, weshalb das Buch damals so einschlug.“ Kaum jemand habe die Komplexität dieser Rechnung vermutlich nachvollziehen können, ist Brüggemeier überzeugt. Aber der Befund, dass die Menschheit dabei sei, ihre natürlichen Ressourcen zu erschöpfen, habe damals alarmierend gewirkt und zur Entwicklung der Umweltbewegung entscheidend beigetragen. Das Buch "Die Grenzen des Wachstums" von Dennis L. Meadows picture-alliance / Reportdienste Sebastian Kahnert Die heutige Klimafolgenabschätzung ist noch wesentlich komplexer als Meadows' Rechnung Allerdings habe sich die zentrale These von Meadows als unzutreffend erwiesen. Statt dass Öl- und Gasvorräte aufgebraucht würden, sei das wesentliche Problem heute genau andersherum: „Wollen wir denn eigentlich alles verbrauchen, was wir verbrauchen können?“ Für die Weiterentwicklung erneuerbarer Energien wäre es vermutlich einfacher, „wenn es nicht diese Mengen an einigermaßen preiswerten fossilen Energien gäbe“, so der Umwelthistoriker. Heute würde sich eine derart komplexe Gesamtberechnung des Ressourcenverbrauchs vermutlich keiner mehr trauen, glaubt Brüggemeier. Allein die Modelle zur Klimafolgenabschätzung seien heute viel komplexer als die Berechnungen von Dennis L. Meadows und behandelten zugleich ein begrenzteres Problem.