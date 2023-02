,,Die Erfahrungen von Gewalt werden in Heimen von den Betroffenen ganz unterschiedlich erlebt", meint der Freiburger Historiker Dirk Schindelbeck im Gespräch mit SWR2. Er begann vor über zehn Jahren im Auftrag der Waisenhausstiftung Freiburg mit der Aufarbeitung der teils gewaltsamen Geschehnisse im Waisenhaus Günterstal. Er sprach mit mehr als 70 Betroffenen und schuf in den festgehaltenen Gesprächen erstmals eine Quellengrundlage.

Nun entsteht am Theater Freiburg auf Basis dieser Biografien der Theaterabend ,,Die Ehemaligen". ,,Dieses Thema geht uns alle an", sagt Schindelbeck, deshalb sei es wichtig, die Heimgeschichten auf der Bühne zu erzählen, wo sie mehr Menschen erreichen. Für die Betroffenen sei es wichtig, sich auch in der Öffentlichkeit zu ihrer Heimbiografie zu bekennen. Jede Geschichte sei eine andere, es kämen viele Faktoren zusammen, die dann jede einzelne Biografie formen. Es tut vielen wohl, dass mit der Aufarbeitung begonnen wurde, der Theaterabend sei dazu ein weiterer Schritt.