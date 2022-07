Draußen ist es warm, da hält sich der Hunger in Grenzen und die Küche bleibt am besten kalt. Beliebt ist daher die italienische Caprese, bestehend aus den Nationalfarben Grün (Basilikum), Weiß (Mozzarella) und Rot (Tomaten). Dieses Rezept stand Pate für eine andere Gemüsetrikolore aus Erbsen, Zwiebeln und Tomaten. Genussforscher Thomas Vilgis geht es darum, in diesem Rezept den besten Geschmack aus jeder Gemüsesorte herauszuholen. Frische Erbsen haben ohnehin viel Eigengeschmack - man könnte sie auch roh essen. Daher muss man sie für dieses Rezept nur kurz in etwas Fett schwenken. Zwiebeln und Tomaten gelten zwar als Lieferanten der Geschmacksrichtung Umami, aber bei der Intensität kann man nachhelfen: Bei den Zwiebeln geht das mit Salz und heller Sojasauce. Bei den Tomaten steckt viel Geschmack in den Kernen, die man separieren und zerstoßen kann. Zusammen angerichtet bringt diese Gemüsetrikolore Abwechslung in die Sommerküche. mehr...