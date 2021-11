Eine verantwortungsbewusste Klimapolitik sei für die Grünen die conditio sine qua non für eine Beteiligung an einer SPD-geführten Bundesregierung, sagt der Mitbegründer des Zentrums für Liberale Moderne, der frühere Grünen-Politiker Ralf Fücks, in SWR2.

Deutschland habe sich politisch umfassend verpflichtet, insbesondere durch den Beitritt zum Pariser Klima-Abkommen. Es wäre daher eine komplette Schieflage in einer künftigen Bundesregierung, so Fücks, wenn allein die Grünen für den Klimaschutz verantwortlich gemacht würden, SPD und FDP sich dagegen als Bremser präsentierten.

Eine solche Rolle könnten sich SPD und FDP nicht leisten, betont Fücks. Im Bundestagswahlkampf habe sich Olaf Scholz als Klimakanzler plakatieren lassen. Die öffentliche Meinung sei sehr klar mit Blick auf die Klimapolitik. Sie müsse ein gemeinsames Ziel sein, sonst stehe die Koalition von Anfang an unter einem schlechten Stern.

Dies betreffe insbesondere auch Finanzierungsfragen. Nötige Investitionen für eine Klimaoffensive müssten in eine Erneuerung der Infrastruktur und den Aufbau einer Wasserstoff-Infrastruktur fließen, wofür zweistellige Milliardensummen jährlich benötigt würden.