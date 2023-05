In der Schweiz leben Juden überwiegend in den Städten und im Umland von Basel, Zürich und Genf. Es sind nunmehr knapp 20.000 und es werden immer weniger, denn Schweizer Juden emigrieren nach Israel.

Dort leben inzwischen mehr Juden aus der Schweiz als Juden in der Schweiz. Sie verlassen das Land, das nicht nur Sicherheit bietet, sondern auch Einkommen, Schönheit und beste Lebensqualität und wandern ein in einen durch Terror bedrohten Alltag, in dem die wirtschaftliche Existenz erkämpft werden will. Warum ist das so, fragt Autor Igal Avidan aus der Schweiz eingewanderte Juden in Israel und solche, die den stillen Exodus von der Schweiz aus verfolgen. Die Antworten am Schweizer Nationalfeiertag, dem 1. August.