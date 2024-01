Zu Gast: Die Autorin Sandra Roth über die schulische Inklusion ihrer schwer mehrfachbehinderten Tochter

Der größere Bruder hat seine kleine Schwester mal mit den Worten „sie ist so richtig behindert“ vorgestellt. Das klang fast stolz, schreibt die Mutter. Aber als ihre schwer mehrfachbehinderte Tochter in die Vorschule und Schule gehen soll, hat Sandra Roth große Mühe die passende inklusive Einrichtung zu finden. Zu volle Klassen, nicht genügend Sonderpädagogen, fehlende Mittel. Zu schwere Behinderung. Lehrer und Rektoren fühlen sich der Aufgabe nicht gewachsen. Die Eltern wollen trotzdem einen Weg finden, und den hat Sandra Roth in ihrem Buch "Lotta Schultüte" beschrieben.



(Produktion: SWR 2018)

Buchtipp:

Lotta Schultüte

Mit dem Rollstuhl ins Klassenzimmer

Von Sandra Roth

Gebundene Ausgabe, 336 Seiten

Verlag: Kiepenheuer&Witsch

ISBN: 978-3462050721

Preis: 20,00 Euro

e-Book: 16,99 Euro

