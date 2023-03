Anleitung zum Kampf für die digitale Selbstdisziplin

Gast: Anitra Eggler

Moderation: Ellinor Krogmann

Redaktion: Martina Kögl

Eine Wiederholung aus dem Jahr 2018

Der Titel ist nicht geschützt, sie hat ihn sich selbst verliehen und sie füllt ihn aus, mit jeder Menge Charisma und Sendungsbewusstsein. Anitra Eggler nennt sich Digitaltherapeutin.

Sie will uns User, Chatter, Mailer, Blogger und Surfer zum besseren Umgang mit den digitalen Dauerablenkern ermächtigen.

Die gebürtige Karlsruherin war lange Managerin in der Internetbranche, ist dabei selbst dem digitalen Rausch erlegen. Inzwischen füllt sie Bücher, Youtube-Videos und ganze Bühnenshows mit Gegenstrategien, die uns analog nutzbare Lebenszeit zurückgeben sollen. (SWR 2018)

Buchtipp:

"Mail halten!" von Anitra Eggler, 336 Seiten

Anitra Eggler / Campus Verlag

