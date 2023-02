Vom Leben mit der Angst und einem humorvollen Buch

Gast: Franziska Seyboldt, Autorin von "Rattatatam, mein Herz"

Moderation: Ellinor Krogmann

Redaktion: Rudolf Linßen

(SWR 2018)

Mit zwölf Jahren wurde Franziska Seyboldt aus Ettlingen zum ersten Mal ohnmächtig, damals ahnte noch niemand was später klar wurde: Franziska Seyboldt leidet an einer Angststörung. Das bedeutet: sie kann in gewissen Situationen derart in Panik geraten, dass ihr die Luft ausgeht. Dennoch ist die Journalistin und Autorin voll berufstätig und ihre Umwelt nimmt sie als gutgelaunte, witzige, junge Frau wahr. Mit dem ihr eigenen Humor hat sie nun über ihre Angststörungen ein Buch geschrieben: Rattatatam, mein Herz. Denn sie will, dass in der Gesellschaft über psychische Störungen wie diese gesprochen wird.

Buchtipp

Rattatatam, mein Herz: Vom Leben mit der Angst

Verlag: Kiepenheuer & Witsch

ISBN: 978-3462050479

Preis: EUR 18,00 (Gebunden, 256 Seiten)

e-Book: EUR 16,99

Musiktitel:

Chanson du bonheur qui fait peur

Mickey 3D

CD: La grande évasion

Without Fear

Imogen Heap feat. Vishal-Shekhar

CD: Sparks

Nackte Angst, zieh dich an, wir gehen aus

Jens Friebe

CD: Nackte Angst, zieh Dich an, wir gehen aus

Fearless

Ayo

CD: Ayo

La ley del miedo

Che Sudaka

CD: Hoy