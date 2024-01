Das Schwarz-Weiß-Denken sitzt tief - Musikerinnen über Rassismus

Von Christiane Rebmann

Als Teenager wäre die US Musikerin Tracy Chapman bei einem Ausflug fast ertrunken. Weil Schwarze in den Schwimmbädern Ohios nicht zugelassen waren, konnte sie nicht schwimmen. Heute sorgen der Brexit sowie der wachsende Populismus in Europa und auf dem amerikanischen Kontinent dafür, dass der Rassismus wieder zunimmt. Davon berichten internationale Musikerinnen wie Leyla McCalla, Rhiannon Giddens, Rupa Marya oder Julia Biel, aber auch Y'akoto oder Ayo aus Deutschland.

Musiktitel

Talking ‘bout a revolution

Tracy Chapman

CD: Talking ‘bout a revolution



Where you from

Rupa & the April Fishes

CD: Growing Upward



Poder

Rupa & the April Fishes

CD: Extraordinary Rendition



Wasting Breath

Julia Biel

CD: Julia Biel



Fallen

Julia Biel

CD: Love letters and other missiles



The Age of Anxiety

Jamie Cullum

CD: Taller



Who I am

Y’akoto

CD: Mermaid Blues



Fearless

Ayo

CD: Ayo



Talkin

Cécile Verny Quartet

CD: Of moons and dreams



Mize pas dous

Leyla McCalla

CD: Capitalist Blues



Shake Sugaree

Rhiannon Giddens

CD: Tomorrow is my turn



Mama’s crying long

Our Native Daughters

CD: Songs of our native daughters



Fast car

Tracy Chapman

CD: Tracy Chapman