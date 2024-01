Allein gegen Karlheinz – Journalist Hasnain Kazim kämpft gegen Hassmails

per Mail teilen

Journalist Hasnain Kazim und sein Kampf gegen Vorurteile und Hassmails

Moderation: Bernd Lechler

Redaktion: Fabian Elsäßer

"Komm, Du Schreiberling, ich zeig Dir, was ein echter Deutscher ist!" oder "Man sollte Dich abschieben, mit einem Schlauchboot auf dem Mittelmeer!" An hasserfüllte Leserzuschriften ist Hasnain Kazim gewohnt.

Er bekam sie schon als junger Nachwuchsjournalist in seiner norddeutschen Heimat. Durch das Internet und wohl auch, weil er inzwischen ein bekannter, mehrfach preisgekrönter Spiegel-Journalist ist, hat die Zahl dieser Schmähbriefe aber deutlich zugenommen.

Seit ein paar Jahren ignoriert der Sohn indisch-pakistanischer Eltern solche Angriffe nicht mehr, sondern schreibt zurück: ironisch im Ton, aber ernst in der Sache. Eine Auswahl dieser Entgegnungen veröffentlichte er in seinem jüngsten Buch "Post von Karlheinz - wütende Mails von echten Deutschen und was ich ihnen antworte".

Ein Gespräch über Vorurteile (er ist zum Beispiel gar kein Moslem, auch wenn das viele glauben) und einen erschreckenden Wandel des gesellschaftlichen Klimas.

Musiktitel

Blame Jerry

China Moses

CD: Nightintales

Doppelherz / Iki gönlüm

Herbert Grönemeyer mit BRKN

CD: Doppelherz / Iki gönlüm

Kana daham

Attwenger

CD: Spot

Grenzen

Dota

CD: Keine Gefahr

Ad she'ein yoter le'an

The Idan Raichel Project (feat. Idan Raichel)

CD: Quarter to six

Im Märzen der Bauer

Dieter Ilg Trio

CD: Folk songs