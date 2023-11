Von der Kindergärtnerin zur Hochschulprofessorin

Gespräch mit Monika Huesmann über Bildungsgerechtigkeit

Moderation: Bernd Lechler

Redaktion Fabian Elsäßer

(SWR 2018)

Auch wenn Politiker noch so viel von Chancengleichheit im deutschen Bildungssystem sprechen mögen: Kinder aus sogenannten bildungsfernen Millieus studieren immer noch seltener als Kinder von Akademikern. Und Nicht-Akademiker-Kinder erhalten nach wie vor häufiger eine Empfehlung für die Haupt- oder Realschule als für das Gymnasium. Auch Monika Huesmann aus Kirchheim/Teck ist eine sogenannte Akademikerin der ersten Generation, und ihr Weg dorthin war lang.

Sie arbeitete erst als Kindergärtnerin, wo sie bis zur Leiterin aufstieg und entschied sich dann für eine weitere Ausbildung als Finanzbuchhalterin. 1997 begann sie mit dem BWL-Studium in Berlin, das sie mit einer Promotion abschloss. Seit 2012 ist sie Professorin für Organisation, Personal – und Informationsmanagement an der Hochschule für Wirtschaft und Recht Berlin. Bernd Lechler spricht mit Monika Huesmann über die Herausforderungen eines Bildungsaufstiegs und die Hindernisse, die dringend abgeschafft werden sollten.

