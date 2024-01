Talentschmiedin im Südwesten

Stefanie Groß ist Redakteurin der SWR-Filmreihe Debüt im Dritten

Moderation: Fabian Elsäßer

Seit 35 Jahren gibt es die Filmreihe „Debüt im Dritten“ im SWR und seit 13 Jahren ist Stefanie Groß als Redakteurin dafür verantwortlich. Auf der Suche nach spannenden Filmstoffen und begabten Autor*innen und Regisseur*innen kann sie sich nicht unter den Filmschaffenden umschauen, die sich schon bewährt und ihr Publikum gefunden haben.

Ihre Aufgabe ist es, die Neuen zu entdecken, Anfänger*innen mit Potential zu finden und ihnen im „Debüt im Dritten“ einen ersten Film zu ermöglichen. Dabei ist ein sicheres Gespür für filmische Stoffe ebenso gefragt wie ein guter Blick für Menschen und der Mut, sich auf den eigenen Eindruck zu verlassen.

Im Gespräch mit Fabian Elsäßer erzählt Stefanie Groß von der neuen „Debüt“-Staffel, die im Herbst gesendet wird, und vom Filmfest München, auf dem der Debüt-Film „Prélude“ Ende Juni Premiere gefeiert hat.

