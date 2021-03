Timo Brunkes Sprachspielereien haben einmal beim Poetry Slam angefangen - mittlerweile sind sie bei der Konzertpoesie gelandet, wenn er Text und Musik auf der Bühne zusammenbringt. Er ist ein Wortakrobat, der mit hohem Anspruch und voller Fantasie Sprachmusik kreiert: Nie präsentiert er reine Lyrik, Rhythmus und Melodie schwingen bei ihm immer mit. Timo Brunke: „Ich will eine Sprache finden, die vom Leder zieht. Eine poetische Sprache, die was feiert, die vollmundig was will." Inspiration hierzu findet er durch die Straßengeräusche, die in sein Arbeitszimmer dringen - oder in der Küche, wo er gerne arbeitet und die meisten seiner Texte entstehen. mehr...