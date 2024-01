Deutsches Radio sehr amerikanisch

Der Radiomoderator und Chef von AFN Europe Gary Bautell



Gast: Garry Bautell, AFN Europe

Moderation: Patrick Batarilo

Redaktion: Rudolf Linßen



Anschließend: Die Verschiebung. Mystery-Thriller von Serotonin, Staffel 2 (4/10)

AFN, das American Forces Network, der Rundfunkverbund der amerikanischen Streitkräfte, sorgt immer noch für Unterhaltung und wird immer noch von Deutschen gehört. In den 60ern war AFN ein großer Influencer der Popkultur, brachte amerikanische Kultur nach Deutschland und erzählt nach wie vor viele Heldengeschichten. Gary Bautell, Moderator und "Senior Journalist" bei AFN Europe ist auch ein Held, kennt Deutschland seit seiner Stationierung in Karlsruhe 1962 und ist mit 77 Jahren immer noch aktiv. Das deutsche Radio ist sehr amerikanisch geworden und AFN immer noch das Heimatradio für Amerikas Helden.

Die Verschiebung. Mystery Thriller von Serotonin, Staffel 2, Folge 4: Keller

Der Fahrstuhl fährt tiefer. Und eine Kommissarin wird ausgebremst.