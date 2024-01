Abenteuer Stadtschreiben

Tania Witte war als Feuergriffel-Stipendiatin in Mannheim

Gast: Tania Witte, Schriftstellerin

Moderation: Patrick Batarilo

Redaktion: Martina Kögl



Anschließend: Die Verschiebung. Mystery Thriller von Serotonin, Staffel 2 (2/10)

Ein achteckiges Turmzimmer in der Mannheimer Feuerwache, drei Monate Zeit und ein vielversprechendes Romanmanuskript – das sind die Eckdaten des Feuergriffel-Stipendiums. Tania Witte hat dieses bundesweit einzige Stadtschreiberstipendium für Kinder- und Jugendliteratur gerade absolviert. Sonst ist die gebürtige Triererin in Berlin und Den Haag zuhause, schreibt Bücher, hält Lesungen, lehrt Schreiben oder steht als Spoken Word-Performerin auf der Bühne.

In Mannheim hat sie an zwei Romanen gleichzeitig geschrieben - sofern Zeit übrig war. Denn ihr war wichtig, Mannheim wirklich kennenzulernen. Sie hat in Schulklassen Schreibworkshops gegeben, auf der Straße vorgelesen und sie hat Gespräche gesucht - im Waschsalon, im Supermarkt, im Museum. Wie das alles sie und ihr Schreiben beeinflusst hat, erzählt sie in SWR2 Tandem.

Buchtipp:

Die Stille zwischen den Sekunden

Von Tania Witte

Arena Verlag

ISBN: 978-3401604749

Preis: 15,00 EUR (Gebundene Ausgabe, 296 Seiten)

e-Book: 11,99 EUR

Musiktitel:

The Greatest Story

Heimatt

CD: The Greatest Story

Bury a friend

Billie Eilish

CD: When We All Fall Asleep, Where Do We Go?

Rauschen

Dota

CD: Wo soll ich suchen

Storyteller

Awa Ly

CD: Five And Feather

Die Verschiebung. Mystery Thriller von SerotoninStaffel 2, Folge 2: Die Faltung

Ein Wald voller Bestien. Und eine Erinnerung, die nicht stimmen kann.