Klima retten im Kleinen

Tobias Pastoors verzichtet auf fast alles

Gast: Tobias Pastoors, Journalist, Lebensmittelretter, Konsumverweiger

Moderation: Bernd Lechler

Redaktion: Fabian Elsäßer

Tobias Pastoors lebt von ungefähr 700 Euro im Monat, ernährt sich durch Foodsharing und Containern und richtet sich mit dem ein, was unsere Wegwerfgesellschaft übriglässt. Wenn er mobil ist, dann zu Fuß oder mit dem Fahrrad. Er tut das keinesfalls aus wirtschaftlichen Zwängen, sondern freiwillig. Als Absolvent der renommierten Kölner Journalistenschule könnte Pastoors mühelos ein Besserverdiener sein. Doch der 26-Jährige will so nachhaltig und klimafreundlich leben wie nur irgend möglich. Dafür müsse man sich eben einschränken. Ein Gespräch mit einem Idealisten, der dennoch kein Aktivist sein will.

Musiktitel

Ben Galliers

Love isn't all we need

CD: Calm seas don't make good sailors

Sami Yusuf

All I need

CD: Salaam

Somi feat. Angélique Kidjo

Lady Revisited

CD: The Lagos Music Salon

Jonathan Wilson

Desert trip

CD: Fanfare

Holly Cole

Good time Charlie's got the Blues

CD: Night