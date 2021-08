Mit Mitte 30 wird Nora-Marie Ellermeyer aus einem Leben voller Tatendrang und Energie gerissen. Die Psychotherapeutin und Mutter von vier Kindern will zunächst nicht glauben, dass sie selbst eine Depression hat - ausgelöst durch Selbstüberforderung aber auch Verlust und Trauer.

Mehr als ein Jahr dauert sie an. Im Gespräch mit Fabian Elsäßer gibt sie Einblicke in das Erleben der Krankheit und geht auch der Frage nach, wie es ist, gerade als Psychotherapeutin an einer Depression zu erkranken. (SWR 2019)

Lebensnebel: Wie ich als Psychotherapeutin Burnout und Depression durchstand Pressestelle Patmos Verlag Lebensnebel Wie ich als Psychotherapeutin Burnout und Depression durchstand Autor Nora-Marie-Ellermeyer Genre: Sachbuch Verlag: Patmos Verlag, 20,- € ISBN: 978-3843610636

