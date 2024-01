Ein Leben für die Affen

per Mail teilen

Gast: Signe Preuschoft

Moderation: Fabian Elsäßer

Redaktion: Petra Mallwitz

Die Tierpsychologin Dr. Signe Preuschoft aus Tübingen lebt die meiste Zeit des Jahres auf der Insel Borneo. Sie rettet Orang-Utan Waisen, die ohne die spendenfinanzierte Aufzuchtstation keine Chance hätten. Eine Gratwanderung, denn die Kleinen brauchen viel Zuwendung, dürfen aber auch nicht vermenschlichen und zu viel Bindung aufbauen. Schließlich sollen sie als Jugendliche, mit 8 bis 10 Jahren, ausgewildert werden.

Die größte Herausforderung bei ihrer Lebensaufgabe ist jedoch die politische Situation. Klimawandel und Profitstreben – von Brandrodung bis zum Palmölanbau – gefährden den Lebensraum der Tiere immer mehr.

Buchtipp:

Meine wilden Kinder

Von Dr. Signe Preuschoft

Brandstätter Verlag

ISBN 978-3-7106-0118-7

Preis: 19,90 EUR (Hardcover, 224 Seiten)

E-Book: 15,99 EUR

Musiktitel:

Salam Nubia

Alsarah & The Nubatones

CD: Manara

In the Cold

Fabrizio Cammarata

CD: Of Shadows

Take a Little Turn

Rigmor Gustafsson

CD: Come Home

Presságio

Salvador Sobral

CD: Paris, Lisboa

Monkey (Go home now)

Dear Reader

CD: Idealistic Animals