Muss es immer ein Studium sein?

Gast: Rita Petry, Handwerkskammer der Pfalz

Moderation: Frauke Oppenberg

Redaktion: Nadja Odeh

In SWR2 Leben am Nachmittag stellt Autorin Christine Werner junge Menschen vor, die ihr Studium abgebrochen und sich für eine handwerkliche Ausbildung entschieden haben. Christopher Strack zum Beispiel: Er hat sieben Semester Sport und Französisch auf Lehramt studiert und sich dann doch für eine Ausbildung zum Fleischer entschieden.



Warum muss es eigentlich immer ein Studium sein?

Die Hälfte aller Handwerksbetriebe klagt über massive Nachwuchsprobleme, während gleichzeitig in vielen Studiengängen mindestens 50 Prozent aller Studierenden abbrechen. Liegt es am Image des Handwerks, an autoritären Ausbildungsstrukturen, an schlechten Lohnperspektiven? Oder ist es das Abitur, das junge Menschen davon abhält, eine handwerkliche Ausbildung in Erwägung zu ziehen? Welche Rolle spielt das Elternhaus?



Rita Petry von der Handwerkskammer Pfalz ist unser Studiogast in SWR2 Tandem

Als Leiterin des Geschäftsbereichs Berufsbildung hat sie das Jobstarter plus-Projekt: "Vom Hörsaal zum Handwerk" mitinitiiert.

