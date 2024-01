Frauenfussball - Finanziell im Abseits

Redaktion und Moderation: Sabrina Fritz



Am 7. Juni beginnt die Frauenfußball WM in Frankreich. Während bei einer Männer-WM die Zeitungen seit Wochen voll wären, spielen die Frauen abseits der Öffentlichkeit.

Wohl in keiner anderen Branche ist das Gender-Pay-Gap, also der Einkommens-Unterschied zwischen Männern und Frauen, so groß wie im Fußball. Warum lassen sich Fußballerinnen so schlecht vermarkten und warum läuft es in anderen Ländern besser als in Deutschland? Das fragen wir Fußballerinnen, Fans, Marketingexperten und den Fußballkommentator der ARD, Tom Bartels.

Die Themen der Sendung: