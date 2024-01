Argumentieren gegen Rechtspopulisten

Gast: Philipp Steffan engagiert sich in der Bildungsarbeit zum Thema Rechtspopulismus

Moderation: Bernd Lechler

Redaktion: Karin Hutzler

Was ist eigentlich eine rechtspopulistische Äußerung - und wie entgegnet man ihr? Wie reagiert man, wenn in der Familie, im Freundeskreis oder im öffentlichen Raum rassistische, sexistische, homophobe, in jedem Fall ausgrenzende Meinungen kundgetan werden? Viele schweigen betreten. Philipp Steffan, der aus Vaihingen an der Enz stammt, analysiert die Strukturen solcher Äußerungen und gibt konkrete Tipps für Gespräche. Vor kurzem ist sein Buch erschienen: "Sag was! Radikal höflich gegen Rechtspopulismus argumentieren". In der politischen Bildungsarbeit ist Philipp Steffan auf verschiedenen Feldern tätig, immer geht es um Teilhabe, Toleranz und die Stärkung der Demokratie.

Buch-Tipp:

Sag was! Radikal höflich gegen Rechtspopulismus argumentieren

Philipp Steffan

Oetinger Taschenbuch Verlag 2019

Taschenbuch 6,00 Euro

Kindle 3,99 Euro

