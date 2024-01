Die mitfühlende Kamera

Toby Binder fotografiert die raue Wirklichkeit

Gast: Toby Binder, Fotograf

Moderation: Bernd Lechler

Redaktion: Fabian Elsäßer

Toby Binder ist kein Heile-Welt-Fotograf. Er porträtierte Kinder, die in Nigeria als Hexen stigmatisiert werden oder Frauen in Sierra Leone, für die eine Schwangerschaft wegen der schlechten Versorgung lebensbedrohlich ist. Er hat aber auch die Fußballverrücktheit der Schotten im Bild festgehalten und zeigt in seinem jüngsten Bildband „Wee Muckers“ den Alltag nordirischer Teenager.

Sein Portfolio ist die Wirklichkeit. Dabei will Binder beim Betrachter stets Verständnis und Empathie für die Menschen auf seinen Fotos zu wecken. Mit seiner Arbeit hat der gebürtige Esslinger internationale Anerkennung gefunden und mehrere Preise gewonnen.

