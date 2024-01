Spielend unterhalten - Jirka Dell'Oro-Friedl lehrt Game Design in Furtwangen

Gast: Professor Jirka Dell'Oro-Friedl, Spieleentwickler, Fakultät für digitale Medien der Hochschule Furtwangen

Moderation: Martin Gramlich

Redaktion: Fabian Elsäßer

Videospiele brauchen Bilder, egal wie groß oder klein der Bildschirm ist. So weit, so einleuchtend. Dass es anders geht, dass man ein Spiel für Mobiltelefone sogar nur aus Klängen erschaffen kann, beweist "Sound of Magic". Entwickelt haben es drei ehemalige Studenten der Hochschule Furtwangen mit Unterstützung ihres Professors.

Seit 2010 leitet Jirka Dell'Oro-Friedl dort an der Fakultät für digitale Medien einen Bereich mit der etwas spröden Bezeichnung "Anwendungskonzeption unter besonderer Berücksichtigung von Gamedesign". Die Ergebnisse sind indes alles andere als spröde, sondern sehr erfindungsreich. Schließlich entwickelt Dell'Oro-Friedl schon seit den 80er Jahren Spielesoftware und hat gleich zwei Mal hintereinander den deutschen Computerspielpreis gewonnen.

Musiktitel:

Playground

Sia

CD: Some People Have Real Problems



Gamblin' Man Blues

Anthony Strong

CD: Me and My Radio

When The Giants Play Poker

Sarah Ferri

CD: Displeasure

Dice With The Devil

Ben Galliers

CD: Calm Seas Don't Make Good Sailors

The Game is Over

Tok Tok Tok

CD: She and He