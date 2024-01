draußen – Annelie Mattheis leitet die Theatertage Baden-Württemberg

Gast: Festivalleiterin Annelie Mattheis

Moderation: Martin Gramlich

Redaktion: Fabian Elsäßer

Für Festivalleiterin Annelie Mattheis ist es eine Rückkehr, denn in Baden-Baden hatte sie vor mehr als zehn Jahren ihr erstes Engagement als Dramaturgin.Alle zwei Jahre präsentieren die Mitgliedstheater des Bühnenvereins Baden-Württemberg ausgewählte Produktionen bei den Theatertagen. 2019 ist der Festivalort Baden-Baden, und die Spielstätten sind kunterbunt in der Stadt und dem Umland verstreut, passend zum Festivalmotto #Draußen. Für Festivalleiterin Annelie Mattheis ist es eine Rückkehr, denn in Baden-Baden hatte sie vor mehr als zehn Jahren ihr erstes Engagement als Dramaturgin. Seitdem hat die Mittdreißigerin an renommierten deutschen Schauspielhäusern und auch in Japan und Südafrika gearbeitet. In SWR2 Tandem erzählt sie von Ihren Ideen für die diesjährigen Theatertage und davon, wie sie sich als junge Führungskraft im Kulturbetrieb durchsetzt.

Musiktitel:

Singing in my soul

Lizz Wright

CD: Grace

Douce Ambience

Maslband

Nicht in Deutschland erschienen

Encore

Wallis Bird

CD: Encore

Part Time Lover

Alexander Stewart

CD: I Thought About You

Nar

Alsarah & The Nubatones

CD: Manara