Rettet die Insekten

Gast im Studio: Dr. Stefan Kress, Vorstand im Naturschutzbund Stuttgart

Moderation: Patrick Batarilo

Redaktion: Rudolf Linßen

Am Nachmittag um 15.05 Uhr besucht SWR2 Leben Imker in Waldkirch im Südbadischen. Am Abend diskutieren wir über die nützlichen, unterschätzen und gefährdeten Insekten und fragen:



Was können wir für die Insekten tun?



Gast im Studio ist der Diplom-Biologe Dr. Stefan Kress, Vorstandsmitglied im Naturschutzbund Stuttgart e.V. Die Hauptursachen für den Rückgang der Insekten sieht er in der Entwertung ihrer Lebensräume wie dem Wegfall von Ackerrandstrukturen und Blühwiesen, im Pestizideinsatz, der Überdüngung und dem Flächenverbrauch. Der Naturschutzbund veranstaltet in diesem Jahr zum zweiten Mal eine Insekten-Zählaktion, deren erste Runde vom 31. Mai bis 9. Juni läuft und ruft auf, mitzumachen, denn jeder kann etwas für Insekten tun. Zweite Runde vom 2. bis 11. August.

Rufen Sie uns an, teilen Sie uns Ihre Meinung und Erfahrung mit, sprechen Sie mit Dr. Stefan Kress. Sie können uns jetzt schon mailen, die Adresse ist tandem@swr.de oder rufen Sie uns am 16. Mai ab 19.00 Uhr an unter: 07221-2000.

Musiktitel

Multicolored hummingbird

Rebekka Karijord

CD: We become ourselves

Les abeilles

Michael Greilsammer

CD: Je me réveille

The beekeeper

Tori Amos

CD: The beekeeper

Birds are late

NEØV

CD: Volant