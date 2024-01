Warum, wofür und wieviel?



Mit Burkhard Wilke, Leiter des DZI

Moderation: Ellinor Krogmann

Redaktion: Petra Mallwitz

Nach dem Brand der Kathedrale Notre-Dame sind innerhalb weniger Tage mehr als 700 Millionen Euro an Spenden für den Wiederaufbau zugesagt worden. Manche finden das absurd, in Anbetracht des Hungers und der humanitären Katastrophen auf der Welt. Wofür Menschen spenden und warum, damit beschäftigt sich Burkhard Wilke, wissenschaftlicher Leiter des DZI, des Deutschen Zentralinstituts für soziale Fragen. Die Expert*innen des DZI versuchen Transparenz im deutschen Spendenwesen zu schaffen und wissen, worauf man beim Spenden achten sollte.



Liebe Hörerinnen und Hörer, Sie sind wieder herzlich dazu eingeladen, sich an der Sendung mit Ihren Anrufen zu beteiligen. Stellen Sie Burkhard Wilke eine Frage oder erzählen Sie von ihren Erfahrungen mit Spenden. Wofür haben Sie gespendet und worauf kam es Ihnen dabei an? Spenden Sie gezielt für Menschen in Not oder auch für Gebäude oder gesellschaftliche Bewegungen? Was für irritierende Spendenaufrufe haben Sie bekommen und wie sind Sie damit umgegangen?

