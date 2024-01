Zwischen Israel und Deutschland

Die ehemalige Bundestagsabgeordnete Jutta Schwerin



Aufrecht für die eigenen Überzeugungen einstehen - das hat Jutta Schwerin immer getan. Schon in der vierten Klasse schrieb sie ihre erste Eingabe. In Jerusalem, wo sie 1941 geboren wurde, hatte sie sich gegen die Geschlechtertrennung im Werk- und Handarbeitsunterricht aufgelehnt. Als sie den israelischen Wehrdienst verweigerte, versuchte Ministerpräsident Ben Gurion höchstpersönlich, sie umzustimmen. Erfolglos. Sie zog zum Architekturstudium nach Deutschland, das Land, aus dem ihre Eltern 1933 fliehen mussten. Für die SPD war Jutta Schwerin Stadträtin in Ulm, für die Grünen saß sie vier Jahre im Bundestag, wo sie mehr als einmal Aufsehen erregte. Und das nicht nur, weil sie sich als erste Politikerin öffentlich dazu bekannte, lesbisch zu sein.

