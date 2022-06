Freiheit contra Sicherheit

Brauchen wir ein Tempolimit?



Gast: Siegfried Brockmann, Unfallforscher

Moderation: Patrick Batarilo

Redaktion: Ellinor Krogmann

Hohe Feinstaubwerte in den Städten und über 3000 Verkehrstote im Jahr in Deutschland lassen die Frage aufkommen, ob wir mehr Geschwindigkeitsbeschränkungen brauchen. Auf der Landstraße passieren die meisten aller tödlichen Unfälle. Diese passieren aber auch auf der Autobahn und ganz alltäglich gehört dazu, dass dort die Raser die deutlich Langsameren unter Stress setzen. Die zu hohe Geschwindigkeitsdifferenz unter den Verkehrsteilnehmern ist gefährlich. Besteht Handlungsbedarf? Nein sagen die, die sich nicht bevormunden lassen wollen. Ja sagen die, die sich im Verkehr gestresst fühlen. Wo auch immer die Debatte stattfindet, die Frage wird sehr emotional diskutiert. Die große Koalition will die Gesetzeslage so lassen wie sie ist. Ignoriert sie ein wichtiges Problem?

Siegfried Brockmann ist Unfallforscher. Er leitet die Abteilung Unfallforschung der Versicherer im Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. in Berlin und kennt die Situation auf Deutschlands Straßen.

