„Folge dem Drang Deines geheiligten Herzens“ – diesen Gedanken des Theologen und Philosophen Friedrich Schleiermacher hat Elli Radinger in ihrem Leben intuitiv beherzigt. 1951 in Wetzlar geboren, wollte sie als junger Mensch die Welt kennenlernen und wurde Stewardess. Als sie das Gefühl hatte, alles gesehen zu haben, wollte sie der Gerechtigkeit zum Sieg verhelfen und wurde Juristin. Als sie dann als Anwältin merkte, wie sehr die Gerechtigkeit doch immer wieder auf der Strecke blieb, packte sie ihre Sachen und durchquerte mit einem Wohnwagen Nordamerika auf der Suche nach einem Platz, wo sie „irgendetwas mit Wölfen machen konnte“.

Heute ist Elli Radinger Deutschlands renommierteste Wolfsexpertin. Seit über 30 Jahren beobachtet sie wild lebende Wölfe, erforscht ihr Sozialverhalten, schreibt Bücher darüber und hält Vorträge, Lesungen und Seminare. Und für sie ist ganz klar: “Wölfe sind die besseren Menschen.“

