Überzeugen

Die Macht der Rhetorik nutzen



Gast: Gudrun Fey

Moderation: Patrick Batarilo

Redaktion: Petra Mallwitz



Anschließend: Die Verschiebung. Mystery Thriller von Serotonin (2/10)

Sie war eine der ersten, die Frauen dabei unterstützte, gehört zu werden. Schon Mitte der 80er Jahre gab Gudrun Fey Rhetorik-Kurse, unter anderem für Wissenschaftlerinnen, die zwar klug und hochgebildet waren, aber introvertiert und vor Publikum oft schüchtern und leise. Sie arbeitet mit ihren Klientinnen und Klienten an Körperhaltung, Sprechweise und natürlich an der inhaltlichen Präsentation. Wie gelingt ein prägnanter Einstieg, wie hält man die Aufmerksamkeit, welche Rolle spielen Emotionen und Glaubwürdigkeit, um das Gegenüber zu gewinnen? Die von vielen gefürchteten Videoaufzeichnungen nutzt auch sie – aber wohlwollend und wertschätzend. So erkennen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer, wie sie von Rede zu Rede besser werden. (SWR 2018)

Musiktitel:

Pendant que je parle

Fredda

CD: Le chant de murmures

Have A Talk With God

Thomas Quasthoff

CD: Tell It Like It Is

You Could Keep Me Talking

The Leisure Society

CD: Into The Murky Water

Can We Talk

Ben Sidran

CD: Don't Cry For No Hipster

Die Verschiebung. Mystery Thriller von Serotonin, Folge 2: Indien

Ein Geist aus der Vergangenheit. Er ist weiblich und sieht verdammt gut aus.