Der Kick der Komposition

Der Stuttgarter Graffiti-Künstler Jeroo über Dimensionswechsel in seiner Kunst



Moderation: Bernd Lechler

Redaktion: Martina Kögl

Gast: Christoph Ganter alias Jeroo

Farbsprühdosen, ein Künstlername und Experimentierfreude - so fing es bei Christoph Ganter alias Jeroo an. Zwölf war er damals und angefixt von der New Yorker Graffiti-Szene. Mit Hip Hop im Ohr übte er Schriftzüge auf Fassaden, Strafanzeigen gehören zum Erfahrungsschatz.

Heute bemalt er nur noch freigegebene Flächen. Hunderte haben ihn auf der ganzen Welt zum Idol in der Szene gemacht. In Stuttgart ist u.a. der Nordbahnhof im Jeroo-Style bunt bemalt. Im Stadtpalais hat er zuletzt Leinwandarbeiten ausgestellt - Ranken, Blüten und Tiere. Eine ästhetische Reise von Buchstaben zur Figur, von groß zu klein, von draußen nach drinnen.

