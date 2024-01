Natur, Ökologie, Protest - Die bildende Künstlerin Eva-Maria Lopez

Gast: Eva-Maria Lopez

Moderation: Bernd Lechler

Redaktion: Ellinor Krogmann

Eva-Maria Lopez hat an der Kunstakademie Karlsruhe studiert, nachdem sie zuvor eine Ausbildung zur Gärtnerin absolviert und Agrarwirtschaft an der Universität Kassel studiert hatte. Natur und Ökologie sind bis heute wichtige Themen in ihrem Werk, aber auch soziale Proteste und urbanes Leben. Dafür entwickelt sie Land-Art-Projekte und wird als Fotografin tätig. Und sie pendelt zwischen ihrem Atelier mit Garten in Karlsruhe und ihrem Wohnsitz in Paris.

Musiktitel:

I am Earth

Fola Dada

CD: Earth

Vita d'artista

Werner Schmidbauer, Pippo Pollina, Martin Kälberer

CD: Süden 2

Workin' Man

Neil Young + Promise Of The Real

CD: The Monsanto Years

Nature Boy

Caroline Henderson

CD: Keeper Of The Flame

J'aime Paris au mois de mai

Zaz featuring Charles Aznavour

CD: Paris, encore!