Wenn die Eltern älter werden

Wie helfen und sich helfen lassen?



Moderation: Ellinor Krogmann

Redaktion: Petra Mallwitz

Gast: Birgit Lambers, Autorin, Coach und systemische Familientherapeutin

Eigentlich bräuchte die alte Dame dringend ein Hörgerät, einen Rollator, einen Notrufknopf und eine Hilfe im Haushalt. Das findet jedenfalls die Tochter. Ihre Mutter sieht das jedoch ganz anders. Sie brauche nichts und komme gut alleine klar.

Von solchen Situationen hört Birgit Lambers in ihren Seminaren immer wieder. Die Autorin des Buches "Wenn die Eltern plötzlich alt sind" zeigt Angehörigen, wie sie ein gutes Maß für ihre Unterstützung finden, übt deeskalierende Gesprächsführung und nimmt ihnen die Last von den Schultern, für das Glück ihrer Eltern verantwortlich zu sein.

Und Sie, liebe Hörer? Wie gehen Sie mit dem Älterwerden Ihrer Eltern um? Ziehen dabei alle Geschwister an einem Strang? Wie versuchen Sie Ihre Eltern zu unterstützen und wo kommen Sie an Ihre Grenzen? Oder andersherum: Wie erleben Sie die Hilfe ihrer Kinder bzw. Angehörigen? Was fällt Ihnen dabei schwer? Was würden Sie sich wünschen? Rufen Sie uns an, ab 19 Uhr, unter der Nummer 07221 2000.

Buchtipp:

Wenn die Eltern plötzlich alt sind

Von Birgit Lambers

Broschiert für 18,00 EUR

Kindle-Version: 13,99 EUR

