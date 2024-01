per Mail teilen

Gendergerechte Sprache spricht alle an



Moderation: Christine Weiner

Redaktion: Rudolf Linßen

Gast: Dr. Simone Burel

Dr. Simone Burel zählt zu den Expertinnen in Deutschland, wenn es um Gender und gendergerechte Sprache geht. Sie ist mehrfach ausgezeichnete Linguistin und unterrichtete lange an der Heidelberger Universität. Parallel dazu baute Simone Burel ihr Unternehmen auf und berät heute mit Ihrem Team Konzerne, Ministerien und Einzelpersonen, wenn es um Sprache und Inhalte geht, die Männer und Frauen gleichermaßen ansprechen sollen. Das "Dr. fem. Fatale-Karrierecoaching" unterstützt Führungskräfte, um unproduktive Denk- und Sprachmuster auf dem Weg in eine moderne Arbeitswelt überwinden. Dr. Simone Burel hält außerdem Vorträge und gibt Coachings.

Buchtipp:

Sprache denkt female

Von Dr. Simone Burel

Komplettversion mit Übungen und Bildmaterial für 19,90 EUR über die Website von Dr. Burel

Gekürzte Kindle-Version: 9,99 EUR

Musiktitel:

La femme coupée en morceaux

Camille Bertault

CD: Pas de géant

Lady Writer

Dire Straits

CD: Communiqué

Für Frauen ist das kein Problem

Max Raabe

CD: Für Frauen ist das kein Problem

Oh Woman Oh Man

London Grammar

CD: Truth Is A Beautiful Thing

Perfume de mujer

Otros Aires

CD: Otros aires 4