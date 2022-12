In einer Zeit, in der immer mehr Zeitzeugen des Holocausts sterben, wirbt der Publizist Michel Friedman, selbst Kind von Shoa-Überlebenden, für ein neues Erinnern an das Grauen der NS-Zeit. Denn Deutschland sei „zu lange ein Schweigeland gewesen“, sagt Friedman bei SWR2.

Das habe er in seiner Kindheit im Nachkriegsdeutschland bewusst wahrgenommen. „Ich erlebte in dieser Zeit Lehrer, Lehrerinnen, Polizisten, Verwaltungsbeamte, eigentlich überall Menschen, von denen ich annehmen musste, sie hätten den kleinen Michel ein paar Jahrzehnte vorher der Gestapo übergeben.“ In seinem aktuellen Buch „Fremd“ hat Friedman seine Lebenserinnerungen als Kind von Holocaust-Überlebenden aufgeschrieben.