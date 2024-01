Die Barka-Gemeinschaften

Wie eine Stiftung polnischen Obdachlosen in der Heimat ein neues Zuhause gibt

Von Ernst-Ludwig von Aster

Mirek schält Kartoffeln in der Küche, Zbyszek kümmert sich auf dem Feld ums Biogemüse. Bauernhof-Idylle in einem kleinen Ort unweit von Poznan. Vor zwei Monaten bettelte Mirek noch in Deutschland. War obdachlos. Und meist betrunken. Jetzt lebt er in einer Barka-Gemeinschaft. Seit fast 30 Jahren kümmert sich die Stiftung in Polen um die Ausgegrenzten der Gesellschaft. Mittlerweile betreibt sie 30 Bauernhöfe. Jeder ist willkommen, der mitarbeiten will. Aber es gibt eine Bedingung: kein Alkohol. Seit einigen Monaten werben Barka-Mitarbeiter nun auch in Deutschland bei polnischen Obdachlosen für ihr Projekt. Oft skeptisch beäugt von örtlichen Sozialarbeitern ...