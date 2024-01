Debattenkultur

Über die Kunst der freien Rede



Gast: Sven Jentzsch, Debattierclub Tübingen

Moderation: Frauke Oppenberg

Redaktion: Karin Hutzler



Studentische Debattierclubs gibt es mittlerweile in mehreren Universitätsstädten. In angelsächsischen Ländern haben Rededuelle eine lange Tradition, das freie Reden und Debattieren wird schon in Schulen geübt. Aus Oxford brachte ein Austauschstudent die Idee an seine Tübinger Uni, wo 1991 der erste deutsche Club gegründet wurde. Der 21-jährige Sven Jentzsch war schon früh an politischen Debatten interessiert, er studiert Allgemeine Rhetorik und ist Vorsitzender des Tübinger Debattierclubs Streitkultur. Dort trainieren sie derzeit für die Süddeutsche Meisterschaft im April und die Deutschsprachige Debattiermeisterschaft Ende Mai in Heidelberg.

