Der Abschiedsbegleiter

Eric Wrede wechselte von der Musik – in die Bestattungsbranche



Moderation: Frauke Oppenberg

Redaktion: Fabian Elsäßer

Anschließend: Die Verschiebung. Mystery Thriller von Serotonin (6/10)

Eric Wrede arbeitete früher in einem Beruf, um den ihn sicherlich viele musikbegeisterte junge Menschen beneidet haben – er war Manager bei einer recht bekannten Plattenfirma. Doch vor einigen Jahren orientierte er sich vollkommen neu. Er erlernte bei einem alteingesessenen Berliner Institut den Beruf des Bestatters und gründete 2014 sein eigenes Unternehmen „Lebensnah“. Der 38-Jährige setzt sich für eine, wie er es formuliert, bessere Sterbekultur in Deutschland ein und entspricht mit seinen Tätowierungen und dem Bowlerhut schon rein optisch nicht dem Klischee, das manche Menschen mit Wredes Branche in Verbindung bringen dürften.

Nach dem Gespäch:

Die Verschiebung. Mystery Thriller von Serotonin. Folge 6: Rückfahrt

Eine andere Welt und ein schöner Unbekannter. Wie schade, dass er geschlechtslos ist.

Mitwirkende: Bettina Kurth, Bernhard Schütz, Maximilian Brauer, Barbara Philipp, Simone Kabst, Oliver Siebeck u. a.

Regie: Marie-Luise Goerke

Soundwork und Musik: Matthias Pusch

Musiktitel

Don't stay for breakfast

Hilde Louise Asbjörnsen & Orchestra

CD: Don't stay for breakfast

Kurumalete

Richard Bona

CD: The ten shades of Blues

Die ganze Welt

Sophie Hunger

CD: Supermoon

Everything I am is yours

Villagers

CD: Darling arithmetic