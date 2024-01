Wo man singt ...

Der Chorleiter Jimmy Röck spricht über Singen, Dirigieren und Pausenschnäpse



Moderation: Martin Gramlich

Redaktion: Ellinor Krogmann

Gast: Jimmy Röck

Geschätzt drei Millionen Menschen singen in Deutschland in einem von rund 60.000 Chören. Drei dieser Chöre leitet der Karlsruher Musiklehrer Jimmy Röck, darunter den Karlsruher Kneipenchor. Was bringt Menschen dazu, sich auf das akustische Gemeinschaftsunternehmen Chor einzulassen? Wie klingt Musik von Metallica als Vokal-Arrangement? Und: Wie viel Geduld braucht man als Chorleiter?

Musiktitel

Nouse lauluni

Rajaton

CD: Maa

Don't give up

Vocal Line

CD: Vocal Jazz Summit 2005 - Vocal Jazz Night

It takes a lot to know a man

Damien Rice

CD: My favourite faded fantasy

Die zwei blauen Augen

SWR Vokalensemble Stuttgart

CD: Liebeslieder, Vol. 2

Hope out of tins

SLIXS

CD: Playgrounds