Ein Jude zum Mieten

David Holinstat ist für die Initiative "Rent a Jew" im Einsatz

Gast: David Holinstat

Antisemitismus erstarkt, gleichzeitig kennen die meisten Menschen in Deutschland keine Juden persönlich. Deshalb geht David Holinstat im Rahmen der Initiative „Rent a Jew“ in Schulklassen. Wissen statt Vorurteile, Kennenlernen statt Klischees, darum geht es ihm. Natürlich wird nicht gegen Geld gemietet. Die Währung sind die Fragen an den 64-jährigen Herrenberger. Alles ist erlaubt: Wie oft gehen Sie in die Synagoge? Schmeckt koscheres Essen? Was halten Sie von Netanjahus Politik? Holinstat ist selbst aktiv in der Israelitischen Religionsgemeinschaft Württemberg, antwortet aber immer persönlich. Als eines von zweihunderttausend jüdischen Individuen in Deutschland. Das ist ihm wichtig.

Musiktitel

1. You, you and you

Jewish Monkeys

CD: Mania regressia

2. Il était une fois dans l'est

Watcha Clan

CD: Radio Babel

3. Hassidish

Solomon & Socalled

CD: HipHop Khasene

4. One day

Matisyahu

CD: One day

5. Zol zayn mit mazel

Jewdyssee

CD: 5773