Die Idealistin mit dem Zelt

Tempodrom-Gründerin Irene Moessinger erzählt ihr Leben



Moderation: Martin Gramlich

Redaktion: Fabian Elsäßer

Gast: Irene Moessinger

Die Journalistenschule in München gab Irene Moessinger, Tochter aus gutem Hause, in den 60ern schnell auf, weil Berlin und die Hausbesetzerszene ihr spannender erschienen. 1980 kaufte sie von der Erbschaft ihres Vaters ein Zirkuszelt, das zur berühmten Veranstaltungsstätte „Tempodrom“ wurde. Das Tempodrom gibt es an anderer Stelle heute noch, doch Irene Moessinger zog sich nach einem Finanzskandal 2005 zurück. Inzwischen bietet die 69-Jährige Pferdetherapien für Kinder und Erwachsene an und hat ihre Autobiografie „Berlin liegt am Meer“ geschrieben, die sie auch live mit Band vorstellt.

Buchtipp:

Berlin liegt am Meer

Von Irene Moessinger

Verlag: Galiani-Berlin

ISBN: 978-3869711607

Preis: 26,00 EUR (Gebundene Ausgabe: 464 Seiten)

E-Book: 22,99 EUR

Musiktitel:

BlnW

Interzone

NDW - Aus grauer Städte Mauern - Die Neue Deutsche Welle 1977-85, Teil 2



Rauch Haus Song

Ton Steine Scherben

Auswahl 1 - Klassiker & Raritäten

Lost

Faada Freddy

CD: Gospel Journey

That kind of guy

Anthony Strong

CD: On A Clear Day

I feel your love

Laura Marling

CD: Short Movie