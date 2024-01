Ungeborene Kinder operieren

Mit dem Medizinpionier Thomas Kohl

Moderation: Florian Barz

Redaktion: Rudolf Linßen

Der Mannheimer Kinderarzt Thomas Kohl ist ein Pionier. Als einer von ganz wenigen Ärzten auf der Welt operiert er ungeborene Babys noch im Mutterleib. Dafür hat er ein minimal-invasives Verfahren entwickelt, bei dem kein Skalpell, sondern Millimeter dünne Instrumente zum Einsatz kommen. Vielen Kindern mit Herzerkrankungen oder Offenen Rücken (Spina Bifida) konnte Kohl auf diese Weise helfen.

Musiktitel

I can't be bothered

Hugh Coltman

CD: Shadows - Songs of Nat King Cole

O que vier eu traço

Paula Morelenbaum

CD: Telecoteco - Um sambinha cheio de bossa

Carousel

Jaimi Faulkner

CD: Back road

In your head

Gabby Young & Other Animals

CD: The band called out for more

Korean parents

Randy Newman

CD: Harps and angels