Interkulturelle Verständigung

Über die Vermittlung ferner Kulturen in Museen, Kinderbüchern und in der Schule



Gast: Miriam Schultze, Ethnologin, Autorin, Lehrerin

Moderation: Martin Gramlich

Redaktion: Karin Hutzler

Ob als Ethnologin, Lehrerin oder Kinderbuchautorin: Stets geht es Miriam Schultze darum, über den eigenen Tellerrand zu schauen und von anderen Kulturen zu lernen. Geboren in Neuss, aufgewachsen in Münster, hat sie Ethnologie und Religionswissenschaft in Marburg studiert und in Frankfurt promoviert. Sie war Dozentin an der Marburger Uni und Redakteurin bei einem Leipziger Stadtmagazin. Am Leipziger GRASSI Museum für Völkerkunde arbeitete sie als Museumspädagogin, bevor sie Lehrerin an einer Grundschule wurde. Miriam Schultze hat Sachbücher für Kinder zu ethnologischen Themen geschrieben. In ihrem neuen Buch stellt sie in Text, Bild und Ton "Kinder unserer Welt" vor.

Buchtipp:

Kinder unserer Welt: 12 Kinder stellen sich in ihrer Landessprache vor

Miriam Schultze

Pappbilderbuch 17,00 Euro

ISBN: 9783649626312

Vom Hersteller empfohlenes Alter: 6 - 8 Jahre

