Schenken - Was, warum und wie?

Mit Nikolai Fuchs, Vorstand der GLS Treuhand (Gemeinschaft für Leihen und Schenken)



In SWR2 Leben am Nachmittag erzählen Menschen, warum sie etwas verschenken und was das für sie bedeutet. Hier geht es vorrangig um das Schenken von gebrauchten Gegenständen und die Erfahrung, dass die Bereitschaft zu schenken steigt, wenn man selbst beschenkt wurde.



Schenken muss aber nicht immer an Materie gebunden sein. Wir schenken unser Blut bei der Blutspende und einem Tramper eine Mitfahrgelegenheit. Wir schenken einem Obdachlosen 50 Cent und einer alten Dame auf der Straße unsere Aufmerksamkeit. Unser Gast in SWR2 Tandem, Nicolai Fuchs, beschäftigt sich mit den noch größeren Formen des Schenkens. Er ist Vorstand bei der GLS Treuhand, einem gemeinnützigen Verein, der eine Art Schaltzentrale für große Geldgeschenke ist – die anschließend in gesellschaftlich nachhaltige Projekte fließen. Er hat sich viele Gedanken über das Schenken gemacht und darüber, was es bewirken kann.



